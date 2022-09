Kas ilm, auto, kogemused ja Rovanperä kogenematus aitavad Tänakut suures mängus?

Selge see, et Ott Tänak läheb Uus-Meremaa rallit võitma nagu iga teinegi peale Kalle Rovanperä, kellele piisab suurtest punktidest ja kes pigem minimeerib riske. Paraku, esikohast Tänakule ei piisa, kui ta soovib MM-tiitlit jahtida, selleks peaks ta senist 53-punktist vahet ligi 20 silma võrra kärpima, et Kataloonias ja Jaapanis peetaval kahel viimasel rallil ülejäänud töö ära teha. Teisalt, kui Rovanperä edestab Uus-Meremaal Tänakut kaheksa punktiga, kroonitakse tema maailmameistriks.