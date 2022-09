EOK kinnitas suvealadel toetusesaajate nimekirjad

EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni esimehe Erich Teigamägi sõnul analüüsiti ettepanekuid põhjalikult. „Team Estonia struktuuris olev EOK tippspordikomisjon on toetuste määramisel otsustusorgan ning Team Estonia põhimõte on sportlastele individuaalselt läheneda. EOK tippspordikomisjon kohtus kahe päeva jooksul 18 suveolümpiaala esindajaga ja kuulasime ära ettepanekud tippsportlaste ja nende treenerite toetuste osas,“ selgitas Teigamägi.



EOK tippspordikomisjoni kuuluvad lisaks Teigamägile Ago Markvardt, Eveli Saue, Jaan Kirsipuu, Jaan Talts, Jaanus Kriisk, Priit Ilver ja Tõnu Tõniste.



Team Estonia on 2019. aastal loodud Eesti tippspordi toetamise süsteem, mis pakub sportlasele kvaliteetseid tugiteenuseid ning konkurentsivõimelise ettevalmistuse tiitlivõistlusteks. Team Estonia programmi kuuluvate sportlaste ja treenerite nimekirjad leiate siit: https://www.eok.ee/team-estonia/ettevalmistus/toetatavad-sportlased-suvealad