Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala Tänaku lepingusaagast: me pole Otiga kontaktis olnud

Nii on viimased nädalad täitnud meediat lood, mis seovad Tänakut nii M-Spordi kui Toyotaga. Just viimase ridades tuli eestlane 2019. aastal maailmameistirks. Dirtfish uuris maad, kas Toyota kuulujuttudel võib olla tõsi taga.

„Meil pole olnud ühtegi kontakti,“ kinnitas Toyota pealik Jari-Matti Latvala. „Me teame, kui kiire on Ott. Ta on MM-sarjas üks kiiremaid mehi ning Toyota aegadest teame tema tugevaid külgi. Ma ütleks nii: meil on väga hea sõitjate koosseis. Kui me võidame tänavu mõlemad meistritiitlid (sõitjate ja võistkondliku arvestuse - E. K.), siis kas me peaksime midagi muutma?“