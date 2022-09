Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja üheksa põletavamat küsimust ja vastust

Kuldkepp: Artur Konontšuki minek Pärnu Sadamast Kalev/Cramosse. Suve alguses ei läinud mõte esialgu sinna, et Konontšuk võiks Kalev/Cramos mängida. Aga miks ka mitte? Ta on kartmatu ja 22-aastasena arenemisvõimeline. Pealegi eristub ta oma emotsionaalsusega paljudest Eesti mängijatest. Kalev/Cramol oli vaja kohalikku pallurit, kes ei oleks pelgalt tubli töömees, vaid suudaks ka publikut käima tõmmata. Kaitses ja rünnaku mitmekülgsuses on Konontšukil loomulikult puudujääke, aga mingi taseme näitaja on ka Eesti koondises juuli lõpus 18 sekka pääs. Pealegi mängib ta positsioonidel, kus koondises on suur konkurents. Vaevalt ta sinna avansiks võeti.