Saksamaa suurklubi juht: konkurendid kulutavad, nagu meil polekski sõda ega pandeemiat

Marko Pesic alustab Saksamaa tippklubis 12. hooaega, kuid klubi viimased kuud on üsna keerulised. „Meie ettevalmistusperiood oli raske ja mitte ainult seepärast, et koosseisust oli neli mängijat korvpalli EM-il. Isaac Bonga pole veel saanud meeskonnaga trennigi teha ja tema liitumiskuupäev pole teada,“ selgitas 45-aastane klubijuht Basketnewsi vahendusel probleeme.

Kui teised klubid võidurelvastuvad, siis Bayern üritas säilitada põhituumikut. „Kuna me pole saanud täiskoosseisus treenida, siis vajame sisseelamiseks veel aega. Seetõttu oli eelmisest hooajast kümne mängija säilitamine väga oluline,“ viitas Pesic tuumikule, mille moodustavad Corey Walden, Nick Weiler-Babb, Zan Mark Sisko, Ognjen Jaramaz, Andreas Obst, Vladimir Lucic, Paul Zipser, Augustine Rubit ja Othello Hunter. „See oli suve peamine eesmärk. Nad on head mängijad ja sobituvad meile, aga samas teadsime, et hooaja eel on pikalt EM, kus on väga palju meie mängijaid.“