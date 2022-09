OTSEBLOGI | Pikk rallipäev on käimas: Breen jätkab Uus-Meremaa rallil liidrina, Tänak kerkis teiseks, Neuville tegi spinni

Esimene täispikk võistluspäev algab meie aja järgi täna õhtul kell 22.33. Esimesel päeval on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 160,34 km, mis on enam kui pool ralli üldpikkusest (279,80 km).

Tänak kommenteeris avakatset järgmiselt: „Vaatame, mida me siin teha suudame. Need „sõõrikud“ oli paras klounaad. Mul hakkas pea ringi käima ega saanud aru, kuhu suunas sõita. Polnud eriti lõbus.“

Autoralli MM-sarja lõpuni on veel kolm etappi. Kui oktoobris sõidetakse Kataloonia ja novembri keskpaigas Jaapani etapp, siis sel nädalavahetusel on rallikaravan Uus-Meremaa suurima linna Aucklandi ümbruses. MM-sarja üldliider on Kalle Rovanperä (Toyota), kellel on koos 207 punkti. Tema lähim jälitaja on meie Ott Tänak (Hyundai), kes nelja järjestikuse poodiumikoha toel on temast 53 punkti kaugusel. Kuna ühelt etapilt võib koguda maksimaalselt 30 silma, siis võib soomlane kindlustada endale sel nädalavahetusel MM-tiitli.