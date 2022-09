Väidetavalt koondislast seksuaalselt ahistanud Malta rahvusmeeskonna peatreener eemaldati tiimi juurest

„Devis Mangia vabastati ajutiselt rahvusmeeskondade peatreeneri ametikohustustest, sest tuli teateid alaliidu sise-eeskirjade rikkumisest. Liit ei kommenteeri asja enne, kui oleme arutanud läbi järgmised sammud,“ seisis avalduses. „Mangia on andnud oma täieliku nõusoleku asjaolude väljaselgitamiseks. Matšis Iisraeliga juhendab meeskonda senine abitreener Davide Mazzotta.“

Malta portaali Lovin Malta sõnul on asi selles, et peatreener ajas korduvalt ligi ühele rahvusmeeskonna mängijale. Väidetavalt uurivad asja ka ametivõimud.

48-aastane taktik on varem töötanud Rumeenia klubis Universitatea Craiova, Itaalia satsides Ascoli, Baris, Spezia ja Palermo, samuti oli ta ühe hooaja Itaalia U21 koondise pingil. Malta meedia väitel on varemgi sahistatud, et Mangia teeb oma meessoost alluvatele sobimatuid lähenemiskaitseid.