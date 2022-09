DELFI FOTOD | Maailma tipptennisistile kaotanud Maileen Nuudi: ma ei mängi iganädalaselt selliste vastastega

„Ta servis tõesti väga hästi. Üritasin, kuidas suutsin, neid palle mängu saada. Ootasin, et ta on hea servija ja üritab agressiivset mängu mängida,“ lisas WTA võistlusel debüüdi teinud Nuudi. „Üritasin keskenduda rohkem endale, et suudaksin oma närvi maas hoida. Endalegi üllatuseks alustasin mitte just kõige hullemini. Nägin, et mul tekkisid mingid võimalused. Kõik on minu jaoks uus. Ma pole nii suure publiku ees varem mänginud. See toetus oli väga kihvt ja andis mulle tuge juurde, aga mingil määral jäi ikkagi närvide taha.“