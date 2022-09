Peatreener Alo Bärengrub U19 jalgpallikoondise edust: seda emotsiooni kirjeldada on raske

Koondise peatreener Alo Bärengrub rõhutas, et tänases mängus tõi edu ühtne grupp. „Nii raskest seisust välja tulemine on suur eneseületus. Olime tegelikult väga kenasti mängus, aga oli näha, et mõlemad võistkonnad tunnetasid, et palju on kaalul. Lasime endale esimese värava lüüa standardolukorrast ja kiirelt tuli ka teine. Pärast seda tekkis korraks vaimne äravajumine,“ rääkis peatreener pressiteate vahendusel esimesest poolajast. „Vaheajal tegime mõned korrektuurid formatsioonis ja taktikas ja see andis justkui uue hingamise. Kindlasti aitas ka nende vähemusse jäämine, aga murdepunkt oli Lehtmetsa värav, mis andis poistele usku, et võime võitjatena välja tulla. Lõpuks aitasid vahetused meid jalule ja tõid meid välja 0:2 kaotusseisust. See mäng andis tunnistust meie kollektiivi tugevusest ja tihtipeale otsustavad mänge ka mängijad, kes tulevad pingilt.“