Venemaa meedia: viiekordne olümpiavõitja põgenes riigist

Maineka portaali Inside the Games teatel tulevad uudised Davõdova lahkumist pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin kuulutas riigis välja osalise mobilisatsiooni, et saata Ukraina sõtta 300 000 reservväelast. Venemaa spordiministeerium on ühtlasi tühistanud kõik Venemaa sportlaste plaanitavad välisreisid. Ka ei lasta hetkel sportlasi välismaale treeninglaagritesse.

TASS-i väitel teavitas Davõdova, kes on ühtlasi Venemaa olümpiakomitee peasekretär, Moskvas asuva sünkroonujumise baasi liikmeid, et ei kavatse Venemaale naasta. Venemaa sünkroonujumiskoondise peatreener Tatjana Pokrovskaja teatas samuti, et Davõdova on riigist lahkunud.