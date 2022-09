NBA äss loobus 100 miljonit dollarit väärt lepingust, sest ei soovinud end koroona vastu vaktsineerida

Irving on spordimaailma üks tuntumaid vaktsiinivastaseid atleete. Möödunud hooajal tohtis ta New Yorgi koroonareeglite tõttu alles märtsist alates kodumängudes Brooklyn Netsi esindada.

Esmaspäevasel hooajaeelsel meediapäeval avaldas Irving, et Nets pakkus talle mullu suvel nelja-aastast lepingut, mis oleks toonud talle sisse enam kui 100 miljonit USA dollarit. „Mulle anti mõista, et võtaksin lepingu vastu ja vaktsineeriksin ennnast. Vastasel juhul on minu tulevik meeskonnas ja üldse liigas kahtluse all,“ vahendas ESPN Irvingu sõnu.

Nii otsustas Irving, kelle praegune leping kehtib 2023. aasta suveni, et ei võta uut pakkumist vastu. Korvpalluri sõnul tundis ta, et Nets esitas talle ultimaatumi. „Algselt pidi kõik enne eelmise hooaja esimest laagrit selgeks saama. Seda aga ei juhtunud seoses minu vaktsineerituse staatusega,“ meenutas Irving. „Mõistsin klubi seisukohta ja pidin sellega elama. Ausalt öeldes tuli mõru pill alla neelata.“

Netsi peamänedžer Sean Marks ei nõustunud, et tegu oli ultimaatumiga. „Küsimus on selles, et tahad toetuda inimestele, kes on usaldusväärsed ja vajadusel olemas. See kehtib töötajate, mängijate, treenerite ja üldse kõigi kohta,“ rääkis Marks. „Asi polnud kellelegi ultimaatumi esitamises. Vaktsineerimine on iga inimese isiklik otsus.“