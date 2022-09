EELVAADE | Kas Maileen Nuudil võiks US Openi veerandfinalisti Donna Vekici vastu šanssi olla?

Ainult ühel slämmiturniiril on Vekic tänavu avaringist kaugemale jõudnud - see juhtuski French Openil, kus ta alistas avaringis rootslanna Mirjam Björklundi ja kaotas teises ringis Amanda Anisimovale. Kõikide turniiride peale on ta nädalas kolm mängu pidanud vaid mais Pariisis WTA 125 turniiril (veerandfinaalis kaotus Kaia Kanepile) ja juunis Birminghami murul WTA 250 turniiril.

„Ega ka Vekicil ei ole sellises olukorras lihtne mängida, kui kodupubliku ees mängival vastasel pole midagi kaotada. Pigem võib tasemevahe rolli mängida. Ei saa välistada, et mingis setis võib Maileen lahingu anda. Ta on võimeline väga hästi servima ning on oma mängus selge arenguhüppe teinud. Tal on arsenal olemas, millega vastasele haiget teha. Ei saa öelda, et tal mingit võimalust ei ole, aga selge see, et tegemist on erinevatel tasemetel mängijatega,“ lisas Reimal.