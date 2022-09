Alfa Romeo pikendas Hiina vormelisõitjaga lepingut

Esimese hiinlasena kuninglikku vormelisarja pääsenud Zhou on debüüthooajal kogunud kuus punkti. Parima sõidu tegi ka Kanadas, kus lõpetas kaheksandana. Tema tiimikaaslasel, soomlasel Valtteri Bottasel on 46 punkti.

Alfa Romeo meeskond teatas oma pressiavalduses, et 23-aastane Zhou on Bottasele hea paariline ning et hiinlane on näidanud märgatavaid edusamme nii kvalifikatsioonis kui ka põhisõitudes.