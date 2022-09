SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Andrus Värnik!

Olümpiamängudelt on Värnikul ette näidata Sydney (2000) 15. ja Ateena (2004) kuues koht. 2006. aastal autasustati edukat kergejõustiklast Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

Värniku isiklik rekord on 87.83, mille ta viskas 2003. aastal Valgas. Kuni 2018. aastani püsis see tulemus ka Eesti rekordina. Selle ületas Magnus Kirt, kes viskas Tartus Gustav Sule mälestusvõistlustel uueks rekordiks 88.45. Tänaseks on Kirt viinud rekordnumbrid 90.61-ni.