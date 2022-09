Inglismaa jalgpallikuulsus kritiseeris Katari MMi korraldajaid: see on jahmatav, mis toimub

Pühapäeval Inglismaal linastuvas dokumentaalfilmis näidatakse, milliseid olmetingimusi pakutakse Katari MMi välistööjõule, kirjutab Daily Mail.

„See on kabiin, millel on neli kardinat ja kaks kappi mõlemal küljel,“ iseloomustas Neville välistööjõu jaoks rajatud metallist majakesi. „See on lihtsalt kohutav ebavõrdsus. Selle riigi rikkus ja teisest küljest nende tööliste elamispindade tase. See on tõesti jahmatav.“

Neville väljendas tõsist muret ka tööliste 285-eurose kuupalga pärast, mida vähendati 57 euroni pärast seda, kui töölised suure osa sellest kodumaale oma peredele saatsid.

„See on kohutav kontrast, mida te näinud olete, ja seda kõike pole vaja, sest see on üks maailma jõukamaid riike,“ lisas Neville.

Lisaks rikkale Katarile, mis kasutab peamiselt India, Bangladeshi, Sri Lanka, Pakistani ja Nepali odavtööjõudu, ei peaks rahamuresid olema ja rahvusvahelisel jalgpalliliidul FIFA. Nende iga-aastane raport paljastab, et FIFA teenib Katari MM-iga 3,5 miljardit eurot. Nende puhaskasum ulatub turniiril 1,1 miljardi euroni.

Juba varem on avalikkuse ette toodud, et Katari MM-i staadionite ehitusobjektidel on surma saanud üle 6500 võõrtöölise.

Kataris peetakse jalgpalli MM tänavu 20. novembrist kuni 18. detsembrini.