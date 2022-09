Venemaa koondise laskesuusataja on teadmata kadunud

„Tema kohta pole praktiliselt mingit teavet. Selle info põhjal arvan, et ta on karjääri lõpetanud, kuid tema tulevikuplaanidest ma ei tea,“ ütles koondise treener Aleksandr Kasperovitš MatchTV-le.

„Loodame, et ta jätkab. Aga ta pole mitte millestki osa võtnud, ei treeningutest ega võistlustest. Peame sellele realistlikult lähenema. Tundub, et sportlane on karjääri lõpetanud,“ lisas Kasperovitš.