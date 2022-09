Tänak lepingust Hyundaiga: sõitjate lepingud ei kuulu kunagi kolmandatele osapooltele avalikustamiseks

Teisel pool ookeani toimuvateks rallideks on Tänaku sõnul Euroopas keeruline testida. „Me küll käisime Soomes sõitmas, aga pigem oli eesmärk tegeleda arendustega järgmiseks aastaks,“ sõnas ta.

Uus-Meremaa ralli on Eesti piloodi sõnul taaskord väga spetsiifiline. „Siin on omanäolised teed. Väga palju kaldeid, mis on enamasti positiivsed. Katsed on üldiselt väga kõva pinnase peal ja algselt on palju lahtist kruusa, mis puhastudes muutub peaaegu et asfaldiks,“ märkis ta.

Varem on Tänak Uus-Meremaa rallil osalenud ühe korra ja seda juba kümme aastat tagasi. „Alustame täiesti puhtalt lehelt, ausalt öeldes ei mäleta sellest ajast väga midagi,“ ütles ralliäss.

Eesti rallimees on praeguseks noppinud neli poodiumikohta järjest ning vahe soomlase Kalle Rovanperäga on kolm etappi enne hooaja lõppu 53 punkti, kuid maailmameistri tiitlist unistada oleks Tänaku sõnul hetkel liiga optimistlik. „Kindlasti soovime teha Kallele selle võitmise võimalikult keeruliseks. Aasta esimesel poolel olime neist oma kiiruse ja probleemidega kaugel maas, kuid nüüd, järelejäänud hooaega arvestades, ei ole see enam ilmselt reaalne.“

Kreeka ralli oli Tänaku sõnul Hyundai jaoks ülimalt edukas. „Samal ajal, kui kõik teised meeskonnad olid hädas autode koju toomisega, oli meil nii kiirust kui vastupidavust, mis on väga hea märk.“

Küsimusele, kas Eesti rallimehel on uueks aastaks tehniliselt võttes leping Hyundaiga olemas või on lepingus punkt, mis lubab emmal-kummal osapoolel sellest kahe hooaja vahel taganeda, ei soovinud Tänak vastata. „Sõitjate lepingud on sellised dokumendid, kus kokkulepped on sõlmitud kahe osapoole vahel ja mis ei kuulu kunagi kolmandatele osapooltele avalikustamiseks, kui see just mingil erilisel juriidilisel põhjusel ei ole vajalik.“