Latvala andis mõista, et Toyota ei plaani Tänakut palgata

„Sebastieni kogemustega sõitja omamine on fantastiline. Teadsime, et ta on suvel oma teiste võidusõidukohustuste tõttu pisut hõivatud, kuid on tore, et ta on meiega. Ja loomulikult oleme näinud väga head stabiilset kiirust ka EP (Esapekka Lappi - toim.) poolt. Kalle hooaeg on olnud hämmastav ja Elfynil on lihtsalt vahel õnnest puudu jäänud. Eelmisel aastal võitis ta hooaja lõpus Soome ralli, ta ei ole sellest kiirusest midagi kaotanud,“ kiitis Latvala oma sõitjaid.