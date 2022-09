Meelespea WTA Tallinn Openi külastajale | Kuidas kohale tulla? Kus asub sissepääs?

Kui siiski on vaja liikuda autoga, siis võimalusel võta keegi veel peale, kes turniirile tuleb. Arvesta sellega, et parkimiskohti on piiratud hulgal ning need asuvad turniiri toimumispaigast kaugemal. Infot tasulise parkimise kohta leiab siit: https://www.wtatallinnopen.ee/parkimine/