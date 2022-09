Türgis mängiv Kevin Saar naudib sealset taset ja ootab kohtumist tippudega

Saare koduklubi sai Türgi karikavõistlustel kolm kaotust, kui tuli tunnistada nii Istanbuli Fenerbahce, Bursa kui Hatay paremust ja nii langeti konkurentsist. Saar oli kõigis kolmes mängu oma meeskonna resultatiivseim, kirjutab Volley.ee.

„Eks me teadsime, et sealt võita pole midagi ilma kahe põhimeheta ja treener läks juba nendele mängudele vastu mõttega, et katsetada erinevaid variatsioone. Kaks viimast mängu näiteks mängisime kolme nurgaründajaga korraga ehk ilma diagonaalita. Ja vastavalt vajadusele liigutati ühte nurka ründama positsioon 1 pealt ja samamoodi vastuvõtul,“ rääkis Saaremaalt pärit mängumees, kes enda esitusega jäi rahule.

„Eks need järjestikused kaotused on natuke pinget tõstnud meeskonna sees ja nii mõnigi kord on omavahel natuke ütlemiseks läinud. Aga anname endale aru, et alles siis, kui põhidiagonaal vigastusest paraneb ja Bulgaaria koondise nurk jõuab ka kohale, saame hakata täielikult keskenduma mängupildi parandamisele. Enda mänguga olen rahul, olen suutnud hoida üsna stabiilset joont ja ärakukkumisi pole olnud,“ kinnitas mängija.

Saar ütleb, et Altkema klubi on väga professionaalne ja nuriseda ei ole hetkel millegi üle. „Kõik tehakse ette ja taha ära. Trennis on 6-7 treenerit, kes siis abistavad trenni läbiviimisel. Ja eluoluga oleme samuti rahul, suur korter asub kohe Spordihoone lähedal. Üle tee on suur park, kus lapsele mänguväljakud ja tivoli. Olen väga põnevil algava hooaja suhtes ja usun, et suudan enda taset siin tõsta,“ lisas Saar, kes sattus Türki tänu eelmisel hooajal TalTechiga eurosarjas Halkbanki vastu mängimisele. Nimelt võttis temaga pärast euromänge ühendust üks Türgi agent.