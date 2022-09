U17 jalgpallikoondis alistas Usbekistani eakaaslased

Koondise peatreeneri Ats Sillaste sõnul tehti esimesest mängust omad järeldused ja see aitas täna tulemusele kaasa. „Poistele läks sõnum, et kui suudame vältida eelmise mängu vigu, siis on tänane kohtumine võidetav. Arvan, et mängijad tulid sellega kaasa ja esimesed 20 minutit olid meie poolt väga head. Survestasime vastaseid kõrgelt ja kasutasime sellest tulnud eksimused ära,“ kommenteeris Sillaste edukat mängu algust.