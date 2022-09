Malõgina jäi olümpiavõitjale kindlalt alla

„Sain hea kogemuse ja arusaamise, milline on minu ja tippmängijate taseme vahe. Näha neid telekast ja nende vastu mängida on kaks eri asja. Suurim erinevus on muidugi kiiruses – nad teevad kõike palju kiiremini, eksivad vähem ja mängivad targalt. Väga targalt,“ märkis Malõgina ja lisas, et nautis siiski väljakul igat sekundit.

Teist korda Tallinnas, kuid esimest korda Tondil mängiv Kostjuk kiitis turniiri korraldust ja mängimistingimusi. „Mulle meeldib, et need väljakud ei ole nagu tavalistel siseturniiridel. Harilikult on väljak palju aeglasem kui see siin. Eriti rahul olen ma sellega, et need on statsionaarsed, mitte kuhugi staadionile ehitatud väljakud. Valgustus on ka väga hea, mis on samuti siseväljakute puhul haruldus,“ sõnas Kostjuk, kes 2020. aastal mängis Lasnamäel Tallinki keskuses Fed Cupil.