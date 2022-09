OTSEBLOGI | Eesti on edasipääsu kindlustanud, aga üritab maha pesta kaheksa aasta tagust häbi

Eesti peab aga koju tagasi tulema kolme punktiga. San Marino on FIFA edetabelis 211. kohal ehk punane latern, mistõttu oleks kõik tulemused peale võidu üsna piinlikud. Enne on San Marinoga võõrsil mängitud kahel korral – 2002. aastal võitsid külalised Indrek Zelinski väravast 1 : 0, 2014. aastal leppisid meeskonnad aga väravateta viigiga. Sealjuures on too viimane 0 : 0 tulemus ainus kord, kui 30 000 elanikuga väikeriik on viimasel kahel kümnendil teeninud EM- või MM-valiksarjas punkti. Jättes kõrvale suurriikidelt saadud saunad, on tegu Eesti koondise selle sajandi kõige piinlikuma tulemusega.



Eesti koondise koosseis mänguks San Marinoga: