Hannes Soomer teenis Kataloonias punktilisa

„Tegime täna kordusstardis rehvirõhuga näpuka,“ nentis Hannes pärast võistlust. „Pärast teist starti sain sõita kolm normaalset ringi, misjärel tõusis rehvide rõhk taevasse ja ülejäänud võistlusest sai üks pidev kannatamine/meelitamine. Pärast esimesi ringe olnuks tsikli mootoril ühtäkki justkui 300 hj, sest tagumisel rehvil polnud pidamist enam ühegi käiguga. Meil on head tsiklid ja head sõitjad ning me võime olla siin pühapäeval päris kiired, kui me just mingi uue muutuja tõttu endale (taas) ise jalga ei tulista.“