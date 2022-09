Rovanperä sai Uus-Meremaa ralli eel suurepärase uudise

Toyota piloodil Rovanperäl on enne hooaja kolme viimast võistlust 53-punktiline edu Hyundai juhi Ott Tänaku ees. Selleks, et soomlane kindlustaks juba sel pühapäeval MM-tiitli, tuleks tal Uus-Meremaal Tänakust vähemalt kaheksa punkti enam teenida. Kui soomlane võidab, piisab talle ka seitsmepunktilisest edumaast.