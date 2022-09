Hyundai tiimijuht: Uus-Meremaal on kõige tähtsam auto töökindlus

Hyundai meeskond sai paar nädalat tagasi peetud Kreeka MM-rallil ajaloo esimese kolmikvõidu. Üldse on tiim võitnud kolm viimast etappi, sest Soomes ja Belgias võitis esikoha Ott Tänak ning Kreekas Thierry Neuville.

Edukad rallid on toonud kogu meeskonnale peale rasket hooaja algust enesekindlust juurde, kinnitas Moncet. Tiim läheb ka neljapäeval algavale Uus-Meremaa rallile suurte lootustega.

„Kuigi me pole kunagi Uus-Meremaal võistelnud, läheme sinna oma esimese kolmikvõidu järel suure enesekindlusega. Kreekas saavutatud tulemus tõestas meie auto konkurentsivõimet ja oli suureks tasuks kogu meeskonnale selle hooaja raske töö eest,“ sõnas Moncet.

„Sel hooajal oleme neljast võidust kolm võtnud kruusal. Kindlasti tuleb konkurents taas kõva ja võistlus väljakutseid pakkuv. Usun, et auto töökindlus on võtmetähtsusega. Loodan, et suudame sama löögijõu säilitada ja suudame taas võidu nimel võidelda.“

Eelmise võistluse Kreekas võitnud Neuville võistleb Uus-Meremaa kruusateedel oma pika karjääri jooksul alles teist korda. Võistlus oli WRC-kalendris viimati 2012. aasta ning siis sai Neuville Citröeniga viienda koha.

„Olen alati unistanud, et saan seal sõita. Kui olin väike, vaatasin, kuidas Colin McRae ja Carlos Sainz nendel teedel sõitsid. Ma arvan, et see on alati olnud WRC kõige ilusam võistlus,“ ütleb Neuville.

„Mul vedas, et sain seal 2012. aastal sõita. Esimestel ringidel on teel palju lahtist kruusa, kuid teisel läbimisel on haarduvus palju parem. Auto peab olema stabiilne,“ lisas belglane.

Tänaku sõnul pole sealsete teede jaoks parima seadistuse leidmine sugugi lihtne ülesanne. „Võistlesin Uus-Meremaa rallil kümme aastat tagasi ja mul on sellest sündmusest head mälestused. Ootan seega tagasiminemist. Olen vaadanud videoid, et mälu värskendada ja sealsed teed näevad fantastilised välja. Seal on palju positiivse kaldega kurve ja tundub, et need on ralliks justkui loodud,“ rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

Uus-Meremaa MM-ralli algab meie aja järgi neljapäeva hommikul publikukatsega Aucklandis.