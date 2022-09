VAATA JA KUULA | Kumb on tõenäolisem, kas Rapla tulek Eesti meistriks või „pingipoiss“ Kullamäe tõusmine Euroliiga treeneriks?

Korvpallipodcasti „Pihtas Põhjas“ tegijad pidasid alanud sügise esimese arutelu. Uues vormis, särgid otse Belgradist. Hooaja alguseni on jäänud loetud päevad, mis tähendab, et pinge kasvab. Stressipallid on kuum kaup. Viimaste nädalate sündmuste üle arutlevad Gert Kullamäe, Janar Talts ja Ivar Jurtšenko.