KOMMENTAAR | Eesti jalgpallikoondis pääses mudast, aga tuleviku kulul

Meie noored poolkaitsjad Georgi Tunjov (21), Rocco Robert Shein (19) ja Kevor Palumets (19) said enne mänguminuteid vastavalt Itaalia, Hollandi ja Belgias kõrgliigas, misjärel pääsesid nad alles koondislaste ringi. Mõneti kiirgab sellest suurriikide loogikat: rahvusmeeskond on koht riigi parasjagu parimatele mängijatele ning noorte talentide areng on nende endi ja klubide asi. Seda selgitas Thomas Häberli San Marinos toimunud pressikonverentsil.