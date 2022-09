Roman Fosti: Kipchoge maailmarekord pole minu jaoks suur pauk, ta võiks joosta ka alla kahe tunni

„See pole minu jaoks suur pauk, sest ma tean, kui pühendunud on Eliud Kipchoge oma 20-aastase karjääri vältel olnud. Ta on väga distsiplineeritud, olles kuus päeva treeninglaagris. Muidugi on abiks ka meeskond, kes hoiab teda ahvatlustest eemal. Kuna ta teeb aastas ainult kaks võistlust, siis sellega ta on hoidnud oma keha,“ rääkis Fosti.

„Mul on olnud privileeg temaga koos treenida ja ühes trennis ka mööda joosta,“ naeris eestlane. „Nad on sellises rahulikus kohas, meie mõistes Käärikul. Neil on 6.30 esimene treening, päeval massaaž, magamine, õhtul taastav jooks, ÜKE-treening peale ja siis selline lihtne, kuid tervislik toitumine.“

39-aastase Fosti sõnul ei suudaks tema keha sellisele treeningule vastu pidada: „Tal on treener, kes on pannud paika trenni, mis toimub ühe kuu vältel: teisipäeval staadionitreening, neljapäeval pikk jooks ja laupäeval fartlek. Muidugi need kolm võtmetrenni on väga tugevad. Minu jaoks on muidugi küsimus, et kuidas nad suudavad sellest taastuda. Mina sellist treeningkoormust ei suudaks vastu pidada, aga nemad on leidnud selle tee. Kuna tal on väga head kiiruslikud omadused, siis olen näinud, et ta hoiab trennides ikka pigem tagasi ja teised peavad tema selja taga hammastega kinni hoidma.“