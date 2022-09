Endine Liverpooli kaitsja: mind vallandati BBC-st, sest olen valge mees

Lawrensoni enda arvates pole see aga vallandamise tegelikuks põhjuseks: „Noh, ma olen 65-aastane ja valge mees. Seega teate küll...“ vahendab The Sunday Times iirlase sõnu.

„Terve minu BBC-s olemise ajal ei rääkinud mulle keegi, et sa ei tohi seda või toda öelda, aga kogu see tolerantsuse teema on mind hulluks ajanud. Tavaliselt võisid välja öelda esimese asja, mis pähe kargas, aga nüüd pead mõtlema, et kui seda ütlen, siis kas mul tuleb sellest jama,“ rääkis Lawrenson.