WTA Tallinn Open | Kuidas sünnib järgmise päeva ajakava?

Ajakava koostamise loogikat selgitas Delfile ja Eesti Päevalehele WTA 250 Tallinn Openi turniiri direktor Allar Hint: „Ajakava koostab peakohtunik ja ka turniiril on võimalik oma soove esitada. Tuleb võtta arvesse, kust on mängijad siia reisinud. Näiteks Jelena Ostapenko, kui ta tuleb, tahab kindlasti puhkepäeva saada.“

„Kuna toimub ka paarismänguturniir, üritatakse mängija üksik- ja paarismängu lahus hoida, kuid osal tuleb leppida, et need tuleb pidada samal päeval,“ jätkas Hint.

„Peakohtunikul on üldiselt teada, kust mängijad tulevad ja mis seisus nad on, aga suures plaanis dikteerivad ajakava peakohtuniku võimalused ja turniiri erisoovid. Oleme näiteks välja öelnud, et soovime Anett Kontaveiti näha mängimas teisipäeval, ja sellega peab leppima ka tema vastane.“