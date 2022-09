WTA turniir Tallinnas – Eesti tennisesõprade unistuste täitumine!

Eestlannadest teeb turniiril otsa lahti valitsev Eesti meister!

Ega sellisel turniiril mingit pikka sissejuhatust pole, kohe esimesel võistluspäeval pannakse reketid korralikult paukuma! Eestlannadest tuleb võistluste avapäeval, 26. septembril platsile kahekordne Eesti meister Elena Malõgina, kes pääses võistlema tänu korraldajatelt saadud wild card’ile. Loosiõnne Malõginal seekord palju polnud, tema avaringi vastane on turniiri teine asetus ja Tokyo olümpiavõitja Belinda Bencic Šveitsist. Tegemist on Malõgina WTA debüütmatšiga ja tema võidukoefitsient PAF-is on lausa 15, aga selles paaris on Bencic selge favoriit. Võistluste avapäeva kõige põnevam vastasseis on kahtlemata mulluse Roland-Garrose võitja tšehhitari Barbora Krejčíková ja austraallanna Ajla Tomljanovići vaheline kohtumine. Äsja US Openil legendaarse Serena Williamsi karjäärile punkti pannud Tomljanović võitis suvel Wimbledonis nende senise ainsa omavahelise kohtumise, Tallinnas kõva kattega platsil ihkab Krejčíková magusat revanši, tema võidukoefitsient PAF-is on 2,48.

Kontaveit on Tallinn Openi esimene asetus!

Anett Kontaveit ja Maileen Nuudi alustavad Tallinn Openit teisipäeval, 27. septembril. WTA edetabelis neljandaks langenud Kontaveidi avaringi vastane on igati ohtlik Hiina tulevikulootus Xiyu Wang. Alles 21-aastane Wang on mänginud oma karjääri parima hooaja, US Openil jõudis hiinlanna elus esmakordselt suure slämmi turniiril kolmandasse ringi. Koduseinad ja kodupubliku maruline toetus on loodetavasti siiski piisavad, et turniiri esimene asetus Kontaveit avaringist edasi kanda, Aneti võidukoefitsient PAF-is on 1,29. Turniiri teine wild card Maileen Nuudi on mõistagi väljakutsuja rollis oma WTA debüüdil Horvaatia tennisisti Donna Vekići vastu. Samas on WTA edetabeli 85. number Vekić kaotanud kahel viimasel turniiril kohe avaringis. See tõsiasi tõstab Nuudi üllatusvõidu aktsiaid, tema võidukoefitsient PAF-is on 11.