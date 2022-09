VIDEO | Rahvuste krossi eelviimasena lõpetanud Leok: „Viha on üleval. Ma ei taha niimoodi lõpetada!“

Laupäeva öösel vastu pühapäeva Red Budis Michigani osariigis sadas, ka võistluspäev oli vihmane, mis tegi rajaolud väga keeruliseks.



Esimeses sõidus Tanel Leok katkestas 35. kohalt, Jörgen-Matthias Talviku ei saanud vigastuse tõttu osaleda.



Pärast võistlust kommenteeris Tanel Leok: „Paar sirget tsikkel paugutas ja siis, põmm, seisis. Summuti põrus lahti ja murdus, arvasime, et bensiinivoolik läks katki. Liigutasime bensiinipumba juhet, korraks sain tsikli käima ja rajalt ära auto juurde sõita. Panime peale teise bensiinipaagi, panime juhtmestiku kinni, uue summuti, tutvumisringil toimis tsikkel ilusti,“ kirjeldas Leok, mida remonditi kahe sõidu vahepeal. „Aga teises sõidus sain pool ringi teha ja ikka sama jama – kohe, kui tsikkel kuumaks läks, jäi seisma.“ Praegu ei oska ei tema ega mehaanikud probleemi selgitada, kuigi Leok tunnistab, et tagantjärele tarkusena võinuks teise sõitu minna varutsikliga.



Ta tunnistab, et olukord teeb talle viha, kuna enesetunne on hea, vabatrennis ja kvalifikatsioonis suutis ta hästi ja kiiresti sõita. „Isegi kui mina ja Harri oleksime olnud esimene ja teine, oleksime ikka olnud kokkuvõttes 19., sest Jörgen ei sõitnud, aga ma ise oleksin tahtnud näidata head sõitu. Viha on üleval. Ma ei taha niimoodi lõpetada,“ oli ta emotsionaalne ja väljendas soovi Rahvuste krossi karjäärile väärikam punkt panna.



Teises sõidus tegi Harri Kullas väga hea tulemuse, olles kaheksas.



Kullase kommentaar: „Esimene sõit oli päris hea, rahulik ja ilma probleemideta. Üle stardipuu sain hästi, kuid ei saanud head kiirendust sirgele ja kurvi ei läinud kõige paremini, seetõttu sain vältida ummikut, mis seal ees oli. Stardikurvist väljudes olin umbes esikümnes. Sain teha oma head sõitu, proovisin eesolijatega koos ära minna. Sain mõnest sõidu jooksul veel mööda, lõpus veel ka ühest Tšiili vennast, keda alguses pidasin ringiga saajaks, seepärast oli kaheksas koht mulle finišis hea üllatus.“



Kolmandas sõidus oli Kullas 17., tõustes sellele kohale kõige viimaselt, 40. kohalt. Tanel Leok sai sõita vaid pool ringi ja oli 38.



Kullase kommentaar: „Teises sõidus olin stardis liiga agar, tahtsin holeshot'i võita, kuid tõmbasin end pukki kinni ja olin stardis täiesti viimane. Viimases sõidus on koos MXGP ja Open kiired pillid, suutsin tagant tõusta, olin 20., siis tuli mõõn, ma ei saanud Wilsonist mööda, kuigi teadsin, et olen kiirem. Lõpuks see õnnestus. Käed tõmbasid küünarnukist krampi, otsisin paremaid sooni, valu leevenes pisut, tõusin veel ühe koha. Kahjuks sain võitjalt ringiga. Kuid arvan, et 40. kohalt 17. kohale tõusuga võib rahul olla.“



Kokkuvõttes jäi Eestile finaali eelviimane, 19. koht 98 punktiga. Võistluse võitis korraldajamaa USA (16 p) Prantsusmaa ja Austraalia ees. „See oli meie jaoks must nädalavahetus,“ võttis Tanel Leok kokku koondise seekordse kogemuse Rahvuste krossilt. „Ometi, kuigi Jörgen oli vigastatud, sõitsime me end finaali, Harri andis endast sõidus kõik ja mina ka. Oleksime suutnud näidata väga kõva taset, kui meil kõik siin oleks sujunud.“