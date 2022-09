PÄEVA MÄNG | Tallinn Open: French Openi tšempion kohtub Serena karjääri lõpetajaga

Kohtumine on kavas Foruse spordikeskuse peaväljaku kolmanda matšina. Mängudega tehakse algust kell 11.00. Krejcikova - Tomljanovici matši algust on keeruline ennustada, kuid orienteeruvalt võiks see jääda 14–15 vahele.

29-aastane Tomljanovic on suure slämmi turniiridel kõige kaugemale pääsenud Wimbledonis 2021. ja 2022. aastal ning tänavu ka US Openil (kõik veerandfinaal). Kummalisel kombel on ta kõige kehvemini esinenud just kodusel Australian Openil, kus on neljal korral pidama jäänud teise ringi.