ESMASPÄEVAL DELFI TV-s | Malõgina avab eestlannade jaoks koduse WTA turniiri

Malõgina läheb avaringis vastamisi Tokyo olümpiamängude kuldmedalisti Belinda Benciciga (WTA 14.), kes omab turniiril teist asetust. See kohtumine on kavas peaväljaku õhtuse sessiooni avamänguna ning saab kõige varem alguse kell 18.

Krejcikova näol on tegemist eelmise hooaja Prantsusmaa lahtiste üksikmängu tšempioniga, lisaks on ta suure slämmi turniiridel võidutsenud koguni kuuel korral ka paarismängus. Tomljanovic on parimal juhul jõudnud slämmiturniiridel veerandfinaali ning seda lausa kolmel korral. Viimati õnnestus see austraallanal mõned nädalad tagasi lõppenud USA lahtistel, kus ta pani kolmandas ringis mälestusväärse punkti Serena Williamsi karjäärile.