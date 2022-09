Eesti meeskond võitis Rahvuste krossil kolmanda koha: „Tahtsime lätlastele kindlasti ära teha!“

Oma võistluspäeva kohta ütles Varik, et alguses ei olnud head power’it sees, ilmselt kimbutab veel haigus, aga kui võistluseks läks, sai end käima. „Võitsime küll teise stardi, aga rajal on üks raske mägi ja seal oli lihtsam sõita neil, kes tagant tulid, kes said vaadata, mis soont see hull seal ees valib,“ ütles ta. „Mingil hetkel võtsin natuke tagasi, mõeldes, et see on võib-olla minu viimane sõit ja ma ei taha siit helikopteril viiduna lahkuda.“