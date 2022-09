DELFI SAN MARINOS | Karol Mets: keegi ei oota kerget mängu

Metsa sõnul pole see probleem, sest mehed on värsked. „Oleme harjunud mängima nii, et üks on kesknädalal ja teine nädala lõpus. Oleme sellises režiimis elanud, lisaks on taastumisvõimalused ja massaažid. Ütleks, et seis on hea,“ lausus igapäevaselt Šveitsi kõrgliigas Žürichis leiba teeniv eestlane.