Venelased kukele saatnud Horvaatia vanameister jahib Kalev/Cramo skalpi

Kuigi kodumaise meedia sõnul olid 37-aastase Simoni teenetest ohuvitatud ka mitmed rahakad Venemaa klubid, siis otsustas horvaat ikkagi kümneaastase vaheaja järel Zagrebisse naasta. Oma rolli võis klubivaliku juures mängida ka see, et Cedevita peatreeneriks on Damir Mulaomerovic, kes juhendab ka Horvaatia koondist.