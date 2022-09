Eesti-Leedu maavõistlus Balti liigas lõppes eestlaste ülekaaluga

„Täna oli meil vastas noortest meestest koosnev Leedu tiim. Saime algusest peale kaitse ja väravavahi töö toimima ning selle pealt lihtsaid kiirrünnakuid joosta. Esimese poolajaga oli mängu saatus otsustatud. Hea meel on, et kõik said mänguaega ning suutsime matši tõsiselt lõpule viia,“ kommenteeris SK Tapa Eesti koondislane Kaspar Lees.