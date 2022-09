Inglismaa koondisega B-divisjoni kukkunud Southgate: ma arvan, et olen peatreeneriks õige mees

Pärast kolmapäeval Itaalialt saadud 0:1 kaotust oli ühtlasi selge, et järgmisel hooajal enam inglastel kõrgeimas divisjonis asja pole, sest viie mänguvooruga on suudetud teenida kõigest kaks punkti. Asja ei tee Inglismaa jaoks sugugi paremaks ka tõik, et skoori on tehtud vaid korra ning sedagi penaltist. Ainus meeskond, kellel pole samuti õnnestunud mänguliselt ühtegi väravat lüüa, on San Marino (!).

Tabeliseis:

Kuigi alles eelmisel aastal mängiti Euroopa meistrivõistluste finaalis, siis ometi leidub suur hulk poolehoidjaid, kes nõuavad, et Southgate enne novembris algavat MM'i oma ameti maha paneks. 52-aastase juhendaja sõnul pole tal selleks aga vähimatki kavatsust: „Ma arvan, et olen meeskonna MM-ile viimiseks õige inimene. Mul ei ole mingeid kahtlusi, et nii on kogu olukord palju stabiilsem. Ma ei leia, et esitus Itaalia vastu oli midagi hullu. Meile pannakse selle eest puid alla ainult sellepärast, et omame pikka kaotusteseeriat“ vahendab Sky Sports juhendaja sõnu.

Eelmisel MM-il inglased poolfinaali vedanud Southgate'i arvates ollakse ka sel korral kenasti löögihoos. „Oleme mänginud tipptiimide vastu ja see tuleb meile kindlasti kasuks. Eriti just noorematele mängijatele, kes on nendest kohtumistest palju õppinud.“

Me teame nüüd oma taset ja seda, kus on veel parandamisruumi,“ lisas ta.