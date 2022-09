INTERVJUU | Anett Kontaveit: Tallinn Open on väga heal tasemel korraldatud turniir

Pärast trenni jagasid mõlemad turniiri pressiruumis intervjuusid nagu tõelised profid, valmis igale väljaandele ja telekanalile eraldi kommentaari andma. Eesti tennise saadikud mõistavad väga hästi, milline on nende roll sel nädalal toimuval suurüritusel. Liialdamata võib öelda, et turniiri edukus sõltub suuresti Kontaveiti ja Kanepi käekäigust. Finaali pääsmed on peaaegu välja müüdud, kuid ülejäänud päevade piletimüük ootab suuresti Kontaveiti ja Kanepi tulemuste taga. Naiste omavahelist matši on lootust näha poolfinaalis, kuid selleks peavad mõlemad alistama kolm vastast.