Anett Kontaveit: Tallinn Open on väga heal tasemel korraldatud turniir

Nägin katkendlikult, kuidas ta New Yorgis US Openil María Sákkariga mängis (võitis teises ringis kolmes setis – G. L.). Ta on küllaltki noor ja tuuril suhteliselt uus. Ise pole ma temaga veel mänginud. Teisipäeva õhtuni on veel aega, jõuan tema mänguga rohkem tutvuda.

Hästi. Kaiaga on meil alati rasked trennid. Olen alati arvanud, et Kaia on väga hea mängija. Meil on head pallivahetused.

Vaikselt hakkab turniirirütm tekkima küll. Muidugi on naljakas näha neid mängijaid, keda ma muidu tuuril näen, linna peal ja mujal, kus ma neid muidu ei näeks. Melu on juba käima läinud. Turniiritunne on tekkimas.

Pärast trenni jagasid mõlemad turniiri pressiruumis intervjuusid nagu tõelised profid, valmis igale väljaandele ja telekanalile eraldi kommentaari andma. Eesti tennise saadikud mõistavad väga hästi, milline on nende roll sel nädalal toimuval suurüritusel. Liialdamata võib öelda, et turniiri edukus sõltub suuresti Kontaveiti ja Kanepi käekäigust. Finaali pääsmed on peaaegu välja müüdud, kuid ülejäänud päevade piletimüük ootab suuresti Kontaveiti ja Kanepi tulemuste taga. Naiste omavahelist matši on lootust näha poolfinaalis, kuid selleks peavad mõlemad alistama kolm vastast.

Ei ole harjutanud. Loodan, et mu paariline annab mulle mingit head nõu. Ta keskendub ainult paarismängule. Oleme tegelikult noorest saati koos mänginud. Ta on mu väga hea sõbranna. Paarismäng on boonus. Tore, et kodus on võimalik mängida. See on hea kogemus. Ma pole väga palju nende tüdrukutega, kes ainult paarile keskenduvad, väljakut jaganud.

Kui palju Foruse keskuse peaareen harjutusväljakutest erineb ja mis on selle omadused?

Mõlemad, nii peaväljak kui ka esimene väljak, on uue katte saanud. Harjutusväljakul on mõne aasta vanune kate. Uus kate on natuke aeglasem. Ma harjun eri katetega üldiselt kiiresti. Suuri erinevusi ei ole.

Kui sa ise lähed mõnda uude turniiripaika, nagu seekord on Tallinn teiste jaoks, siis mis on need asjad, mis peavad sinu jaoks turniiril paigas olema?

Korralik hotell, hea toit, asjad, mida me kogu aeg kasutame. Peamine, et põhivajadused oleksid kvaliteetselt täidetud. Kindlasti on vaja, et oleks mingi ala, kus me enne mänge olla saame. Sellised praktilised asjad.

Oled sa, nii palju kui see sind on puudutanud, siiani turniiri korraldusega rahule jäänud?

Ma arvan, et see on väga hästi korraldatud turniir. Ma pole võib-olla ühelgi turniiril nii vara kohal olnud, aga tõesti, kõik tribüünid olid juba mitu päeva enne mänge valmis ja nii palju, kui ma näinud olen, on kõik väga heal tasemel. Tenniseklubi ise on väga ilus ja kvaliteetne. Minu arust on see väga hästi korraldatud WTA 250 turniir.

Ostapenko sai Koreas vigastada Tallinn Openile Läti publikut meelitama pidanud Jeļena Ostapenko (WTA 19.), kes loositi avaringis Kaia Kanepiga kokku, jõudis Lõuna-Koreas WTA 250 turniiri finaali, kuid vigastas seal venelanna Jekaterina Aleksandrovaga (WTA 24.) mängides jalga. Ta tegi häda oma paremale jalale ja küsis teises setis 0 : 3 seisul meditsiinilist pausi. Pärast seda jätkas ta küll mängimist, kuid võitis viimase kolme geimi peale ainult ühe punkti. „Ootan kiiret tempot ja kiireid punkte. Ta lööb ilmselt kõiki palle väga kõvasti,“ analüüsis Kanepi vastast, kellele ta jäi 2018. aastal Eastbourne’is alla, kuid keda 2020. aastal Tallinnas sõuturniiril Merko Cup 6 : 3, 6 : 4 võitis. Kas närv on juba sees? „Veel ei ole, aga arvan, et kui peab mängima minema ja saal on eestlasi täis, küllap siis tuleb,“ pakkus Kanepi. Turniiri korraldajate sõnul pole Ostapenko tiimist veel seisukohta tulnud, nagu kavatseks Ostapenko Eesti turniirist loobuda. Küll aga võttis end vigastusele viidates tabelist maha tänavune Wimbledoni tšempion, Kasahstanist pärit Jelena Rõbakina.

Kuidas sünnib järgmise päeva ajakava? Kõikide WTA turniiride mängupäeva ajakava selgub eelmise päeva õhtul, nii ka Tallinnas. Ajakava koostamise loogikat selgitas Tallinn Openi turniiri direktor Allar Hint: „Ajakava koostab peakohtunik ja ka turniiril on võimalik oma soove esitada. Tuleb võtta arvesse, kust on mängijad siia reisinud. Näiteks Ostapenko, kui ta tuleb, tahab kindlasti puhkepäeva saada. Kuna toimub ka paarismänguturniir, üritatakse mängija üksik- ja paarismängu lahus hoida, kuid osal tuleb leppida, et need tuleb pidada samal päeval. Peakohtunikul on üldiselt teada, kust mängijad tulevad ja mis seisus nad on, aga suures plaanis dikteerivad ajakava peakohtuniku võimalused ja turniiri erisoovid. Oleme näiteks välja öelnud, et soovime Anetti näha mängimas teisipäeval, ja sellega peab leppima ka tema vastane. Mingil määral arvestatakse ka teleülekannetega. Näiteks ameeriklannade matšid oleks parem jätta õhtusesse kavva. Konkreetset tähtaega järgmise päeva ajakavale ei ole. Sellega pigem ei tormata, vaid oodatakse ära eelmise päeva mängude tulemused.“

Eestlannade üksikmängu avaringi matšid Esmaspäev: Elena Malõgina – Belinda Bencic (Šveits) Teisipäev: Anett Kontaveit – Xiyu Wang (Hiina), Maileen Nuudi – Donna Vekić (Horvaatia) Kolmapäev: Kaia Kanepi – Jeļena Ostapenko (Läti)