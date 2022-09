20. järjestikuse võidu võtnud FC Flora naiskond krooniti viiendat aastat järjest Eesti meistriks

Flora on võitnud tänavu meistriliigas võitnud kõik 20 kohtumist väravatevahega 132:10. Neli vooru enne hooaja lõppu edestavad nad Sportingut 18 punktiga. Sakul on küll üks mäng vähem peetud, aga neil pole võimalik enam Florat püüda. Kolmandat kohta hoiab Tallinna Kalevi naiskond, kes on omakorda viie punktiga Sportingust maas.