FOTOD | Eesti korvpalli tippklubid jagasid uue hooaja eel muljeid. Pärnu liider Valge: tahame Eesti meistritiitlit kaitsta

„Tahame ikka kaitsta meistritiitlit,“ rääkis Pärnu Sadama mängumees Robert Valge. „Sel aastal mängime ka Europe Cupi turniiril, kus tahame teha korralikke esitusi. Eesti - Läti liigas on meil võimalik kõrgemale pürgida (kui kevadel). Võistkond on (uue peatreeneri) Toomas Annuki hästi vastu võtnud. Pikk tee on veel minna, aga arvan, et praegu on seis ideaalne ja siit on hea edasi minna.“

„Loodan, et oleme liiga tipus nagu ka kõik teised loodavad enda kohta,“ sõnas Tartu Ülikooli Maks & Mooritsa lätlasest loots Nikolajs Mazurs. „Loomulikult tahame võita. Hea, kui liiga on konkurentsivõimeline ja kõik tahavad tipus olla.“

„Olen olnud kaks aastat järjest finaalis, kolmas aasta järjest ei taha kaotada. See, et (EM-i) koondisest välja jäin, näitab, et midagi on vaja veel juurde panna,“ lisas Tartu Ülikooli mängija Märt Rosenthal.

BC Kalev/Cramo peatreener on uuest hooajast Heiko Rannula, kes septembris koondise abitreenerina nägi EM-il lähedalt Euroopa absoluutset tipptaset. „Nii kõrgel tasemel, mida EM-il näidati, on palju õppida. Kõik räägivad ühte ja sama juttu, aga tahame ikka võita nii Eesti meistrivõistlustel kui ühisliigas,“ sõnas ta.

„Me ei hakka kullast rääkima, aga võime salamisi mõelda sellest,“ sõnas TalTechi peatreener Alar Varrak. „Tahame mängida edukalt ja nii, et rahvale meeldiks ning ka võite tuleks.“