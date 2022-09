Kreekas elu sõitu teinud noor ralliäss loodab järgmisel aastal juba rohkem võimalusi saada

Just viimatine Kreeka ralli oli Loubet'le aga senise karjääri parim, kui ta võitis elu esimesed kaks kiiruskatset ning juhtis esmakordselt ka WRC etappi. „Hea hooaeg on olnud,“ vahendas WRC sarja koduleht prantslase sõnu. „Olen õnnelik, kuidas senine aasta on läinud ning tunnen end meeskonnas ja autos väga tugevalt.“

„Mõistagi tahavad kõik teha täishooaega, aga arvan, et kümme rallit järgmisel aastal oleks mulle väga hea,“ jätkas M-Spordi sõitja. „Sel aastal on kavas seitse ning see on hea programm. Olen väga tänulik selle eest, aga rallide vahele jääb liiga suur paus. Mul on olnud teatud surve peal, et tõestada ennast ja usun, et oleme seda ka teinud.“