EM-valiksarja vägeva võiduga alustanud Eesti U19 jalgpallikoondis pidi teises mängus kaotust tunnistama

Eestile avanes võimalus kohe esimesel minutil, kui heade söötudega murti vasakust äärest karistusalasse, vahendas jalgpall.ee. Seal pääses löögile Ramol Sillamaa, kelle ürituse vastaste väravavaht püüdis. Paraku jäi see eestlaste jaoks avapoolaja parimaks šansiks, kui võõrustajad elavnesid silmnähtavalt ning asusid omakorda avaväravat otsima. Esimesel poolajal oli pallivaldamine kindlalt Poola kasuks ja Eesti oli sunnitud enamasti kaitsetööd tegema. Oma karistusala turvamisega saadi aga südikalt hakkama, kui mitmel korral blokeeriti lööke ennastsalgavalt. Esimese kolmveerandtunni üks ohtlikumaid olukordi sündis viimasel minutil, kui Maximillian Oyedele löök läks napilt postist mööda. See tähendas, et vaheajapausile suunduti väravateta viigiga.

Koondise peatreener Alo Bärengrub tunnistas, et kohtumine kindlasti kergemate killast ei olnud. „Ütlemata raske esimene poolaeg, aga midagi lihtsamat me ka ei oodanud. Plaan oli vastu pidada ja mängida nii hästi kui kannatab. Meid pandi kõva surve alla, aga selle elasime esialgu üle. Teisel poolajal oli plaan vahetustega mängijaid aidata ja kuni penaltini see ka toimis. Pärast esimest väravat oli juba keerulisem, sest moraalselt mõjus see mängijatele raskelt. Samas ütlesin ka poistele, et kahetseda pole midagi, kõik andsid endast väljakul maksimumi,“ sõnas peatreener.