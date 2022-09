VIDEO | Eesti motosportlane kukkus Rahvuste krossil ja murdis jalaluu

Laupäeval USA-s Red Budis toimuvalt Rahvuste krossilt tulid kõigepealt halvad uudised: Jörgen-Matthias Talviku (MX2, Husqvarna) kukkus treeningul raja suurimat hüpet proovides, murdis jalaluu ega saanud kvalifikatsioonis osaleda.

Eesti meeskonna mänedžer Martin Arumäe sõnas Eesti mootorrattaspordi föderatsioon TV-le antud intervjuus, et Talviku murdis kukkumisel parema jala reieluu. „Hetkeseisuga on tal operatsioon tehtud. Mul pole detaile, millal ta võib lennukisse istuda,“ sõnas Arumäe. „Haiglast öeldi, et tal on lähipäevadel võimalik panna jalale raskust ja lennata koju, aga täpset päeva ei oska öelda. Iseenesest operatsioon läks ruttu. Reieluu murd pole kunagi lihtne asi, aga mina isiklikult arvasin (kukkumisest) hullemat. Läks väga õnneks, et ta viidi linna, kus on maailmatasemel kirurgid ja haigla.“

Meie teistele sõitjatele, Tanel Leokile (MXGP, Husqvarna) ja Harri Kullasele (Open, Yamaha) jäi seepeale ülesandeks sõita oma kvalifikatsioonis kindlasti välja vähemalt 14. - 15. koht ning sellega said kogenud võistlejad ka suurepäraselt hakkama. Leok oli oma sõidus 15., Kullas aga koguni kuues.

Tanel Leok ütles, et stardisirgel läksid kellegagi lenksud kokku ja stardijärgsest kurvist väljumine ebaõnnestus. „Kui seest keerasime, siis Sabulis kukkus, mina ja Cairoli jäime sinna taha kinni.“ Ta ise hindas oma sõitu rahuldavaks, kuigi vahepeal kaotas rütmi, sai selle pärast siiski tagasi ja sõitis oma sõitu ning suutis tulla 15ndaks.

Leoki 20-aastase Rahvuste krossi karjääri puhul on see esmane olukord, et üks Eesti tiimi liige ei saa vigastuse pärast sõita. Ometi rõhutab ta, et Eesti on sellele vaatamata finaalis.

Kuigi pühapäevaks lubab vihma, ei hakka Leok enne selle kohta ennustusi tegema, kui on näha, millised on olud tegelikult. „Viimati, kui siin käisime, oli ka mitu päeva sadanud, aga see rada suudab vett sisse võtta küll, tookord oli sõita päris OK.“