Ühel kõigi aegade edukaimal mäesuusatajal avastati vähk

„Viimased nädalad on olnud keerulised, aga õnneks saan öelda nädalad, mitte kuud. Seda tänu suurepärasele arstiabile, väikesele õnnele ja heale otsusele. Tundsin oma kehas muutust. Ma polnud kindel, mis see on või kas üldse midagi on, aga otsustasin ikkagi asja uurida. Läksin arsti vastuvõtule, kust mind viidi kohe kiiresti haiglasse ning seal kinnitati, et arsti kahtlused osutusid tõeks,“ andis 39-aastane Svindal tõsisest haigusest Instagramis teada.