Eestis esimesed tuleristsed saanud Indrid Neel: üritan Tallinnas ümbrusega tuttavaks saada

„Kõnnin lihtsalt mööda Tallinnat ringi ja üritan kogu ümbrusega tuttavaks saada. Loodetavasti õnnestub mul ka mõned tennisistidest sõbrad või sugulased kampa saada. See on kindlasti minu siinoleku teiseks põhjuseks,“ rääkis Neel, et hoolimata üksikmängus konkurentsist langemisele on tal veel Tallinnas küllalt tegemist. „Siinsed inimesed on väga sõbralikud ja armsad. Võrreldes ameeriklastega on nad ka tunduvalt rahulikumad. Tallinna linn ise on väga vana ja meeldivalt isikupärane. Ootan ka väga teletorni külastamist, et saaksin tervele maastikule pilgu peale heita.“