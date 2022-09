Kodusel WTA turniiril mänginud Katriin Saart kaotus ei morjendanud: „Ma olen enda üle väga uhke!“

Kvalifikatsiooni vabapääsme ehk wildcardi teeninud 20-aastane Saar alustas kohtumist hästi ja asus avasetti kohe kiirelt murdega juhtima. Seejärel sai sakslanna aga mängu paremini sisse ning pärast 6:1 võidetud avasetti suutis ta ka teises setis oma paremuse maksvusele panna.

„Kuigi olen pettunud, siis samal ajal on ka tore värin sees, et sain mängida. Olen Kaiale ja Anettile väga tänulik. See on ainult nende pärast võimalik, et siia wildcardi sain. See on mega kogemus,“ võttis Saar mängujärgselt oma emotsioonid kokku.

„Võibolla jäin natuke passiivseks. Oleksin võinud rohkem vastu liikuda ja agressiivsem olla, aga eks see tuli ka sellest, et ma ei tahtnud eksida ja siis pigem tõmbasin tagasi. Kuigi tegelikult oleksin võinud just mõelda, et „mine naudi ja mängi agressiivselt,“ aga see on tennis,“ andis Saar mõista, et jäi esimeses setis liiga hambutuks.

Teises setis õnnestus tal enda sõnul aga mängu paremini sisse saada: „Ma mõtlesin, et pall on ümmargune ja et isegi 6:0, 5:0 seisult võib välja tulla. Lootust ei kaotanud ma kunagi. Üritasin lihtsalt oma mängu mängida. Mõtlesin, et läheb kuidas läheb, aga anna endast kõik.“

„Suutsin just vaimselt olla positiivne ja ei olnudki väga närvis. Kui ma Fed Cupi mänginud olen või nüüd Billie Jean King Cupi, siis käsi väriseb palju rohkem. Ma olen väga uhke enda üle,“ rääkis Saar, et tuli oma elu esimesel WTA turniiril pingetega kenasti toime.

Kõige suurema murekohana tõi eestlanna välja oma pallingu, millelt õnnestus võita vaid üks geim: „Serv mul täna kohe üldse ei jooksnud ja seda on nii kurb öelda. Enne turniiri polnud mul sellega mingit probleemi ja ma ei olnud otseselt närvis ka, sest siis võib käsi värisema hakata. Põhimõtteliselt teise servi pealt mängisin seda mängu.“

